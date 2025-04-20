Звезда "Аншлага" Святослав Ещенко обратился к врачам из-за гипертонии

54-летний актер театра и юморист Святослав Ещенко обратился к врачам из-за сильных скачков давления, передает SHOT.

Медики предупредили артиста о вероятности инфаркта.

Звезда "Аншлага" и "Кривого зеркала" пожаловался на резкую головную боль и скачки давления.

По данным Telegram-канала, медики диагностировали гипертоническую болезнь. Среди рекомендаций - запрет на активные физические нагрузки.

Однако сам юморист заверил канал, что обследование было плановое, а сейчас он чувствует себя отлично. Свои выступления Святослав Ещенко отменять не планирует.