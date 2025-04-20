"Единственный ее статус — жена Петросяна". Что скрывает Брухунова

Татьяна Брухунова в очередной раз в соцсети сцепилась с поклонниками. Жена Евгения Петросяна не терпит критики своего необычного стиля. Брухунова считает, что ей достается за оригинальность, мол, народ не может смириться, что она не носит джинсы и футболки. Более того, Татьяна назвала себя законодательницей мод.

© соцсети

Стилист Карина Нигай поспешила разочаровать Татьяну. По словам эксперта, к высокой моде то, что носит Брухунова, отнести нельзя.

"Я никогда не видела ее на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный ее статус — жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист все-таки уже прадедушка", — заявила Карина.

Но кто бы что ни говорил, Татьяна регулярно демонстрирует в Сети семейную идиллию, а заодно и обновки. Светский журналист Вероника Морозова считает, что таким образом Брухунова пытается отвести внимание общественности от своей биографии.

"Ей надо скрыть свое прошлое. Она очень мало о себе рассказывает. Она показывает только нынешнюю жизнь", — отметила Морозова.

Скрывать Бурухуновой есть что. Оказывается, Евгений Ваганович не единственный престарелый возлюбленный в ее жизни. В предыдущем романе Татьяны разница в возрасте была еще более шокирующая.