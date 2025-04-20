Врачи рекомендовали Михаилу Боярскому месяц покоя

Врачи рекомендовали артисту Михаилу Боярскому, госпитализированному после падения в театре, месяц не выходить на сцену, но он будет исходить из самочувствия. Об этом сообщила ТАСС его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.

"Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете - врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию", - сказала Луппиан, отвечая на вопрос о возможных сроках возвращения Боярского в театр.

Ранее Луппиан рассказала ТАСС, что Боярский упал в театре 13 апреля, у него диагностировали перелом ребра и ушиб легкого. Она также отмечала, что артист чувствует себя хорошо, его могут выписать уже на следующей неделе.

18 апреля в Театре имени Ленсовета сообщили, что спектакль "Ромео и Джульетта" пройдет без участия Боярского из-за его болезни и что со сцены прозвучит записанный голос артиста. В театре заверили, что состояние здоровья Боярского не внушает опасений, но врачи рекомендовали ему "некоторое время отдохнуть и восстановить силы".

75-летний Михаил Боярский является приглашенным артистом Театра им. Ленсовета. На его сцене он играет в спектаклях "В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман".