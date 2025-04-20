Shaman и Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале совместный снимок со своим возлюбленным, певцом Shaman (Ярославом Дроновым).

На фотографии знаменитости были запечатлены возле Храма Христа Спасителя в Москве после пасхального богослужения.

«Христос Воскресе!» — подписала снимок общественный деятель.

До этого сообщалось, что на ночное богослужение в Храм Христа Спасителя в Москве пришло около трех тысяч человек. Среди них: омбудсмен Татьяна Москалькова, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время ожидания возвращения крестного хода Путин пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В их руках были красные пасхальные свечи.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.