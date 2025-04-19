Супруга Боярского назвала причину госпитализации артиста

Артиста Михаила Боярского госпитализировали в связи с опасениями по поводу возможного развития пневмонии после травмы, сообщила в интервью ТАСС его жена — художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.

«Они боялись пневмонии, но избежали этого. Пневмония может развиться, когда лёгкое ушибается — может развиться, а может не развиться», — заявила Луппиан.

Она добавила, что медики решили оставить Боярского в больнице для наблюдения за его состоянием и предотвращением осложнений.

Накануне супруга Боярского сообщила, что артист попал в больницу.