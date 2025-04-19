Дроздов рассказал, как спасался от разъяренного бегемота

Николай Дроздов в эфире шоу «Кстати» рассказал об одном из своих приключений. Ученый более 40 лет вел телепередачу «В мире животных» и побывал более чем в 100 странах. В некоторых поездках случались и опасные ситуации.

Так, Дроздову пришлось спасаться бегством от разъяренного бегемота, пишет издание Рassion.ru.

«За мной мчался бегемот с клыками. Я спустился по песчаному обрыву и увидел его с открытой пастью, бегущего по мелководью», - рассказал Николай Николаевич.

Ученый предположил, что самец охранял свое семейство с самками и малышами. Спастись ученому удалось благодаря натренированности на марафоны – еще школьником он пробегал на время довольно неблизкий путь до школы, засекая при этом время и стараясь улучшить свой результат.

Николай Дроздов - биогеограф, доктор биологических наук, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Участвовал в многочисленных научных экспедициях по территории России и мира. Путешественник, актер, сценарист, журналист и писатель. Автор более 40 книг о природе разных стран и континентов. Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), лауреат премии "Золотая панда", лауреат премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.