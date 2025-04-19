Муцениеце покидает сцену театра-кабаре

Ирина Лебедева

Агата Муцениеце сообщила, что уходит из театра-кабаре Crave. Там актриса выступала с марта 2023 года. Агата написала об этом в своем микроблоге. Причину ухода она называть не стала, рассказала лишь, что последнее выступление состоится 20 апреля.

Муцениеце покидает сцену театра-кабаре
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Поклонники актрисы пытаются понять, что заставило ее изменить привычное течение жизни. Как пишет издание life, это могло случиться из-за ее отношений с Петром Дрангой.

Недавно в интернет-пространстве активно обсуждалась новость о том, что актриса из сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце тайно связала себя узами брака с музыкантом Петром Дрангой.

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