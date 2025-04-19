Муцениеце покидает сцену театра-кабаре

Агата Муцениеце сообщила, что уходит из театра-кабаре Crave. Там актриса выступала с марта 2023 года. Агата написала об этом в своем микроблоге. Причину ухода она называть не стала, рассказала лишь, что последнее выступление состоится 20 апреля.

Поклонники актрисы пытаются понять, что заставило ее изменить привычное течение жизни. Как пишет издание life, это могло случиться из-за ее отношений с Петром Дрангой.

Недавно в интернет-пространстве активно обсуждалась новость о том, что актриса из сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце тайно связала себя узами брака с музыкантом Петром Дрангой.