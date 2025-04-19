Бородина рассказала о путешествиях с женихом

Летом прошлого года Ксения Бородина перестала скрывать отношения и призналась, что влюбилась. Ее возлюбленный - блогер Николай Сердюков, с которым ведущая познакомилась во время съемок шоу «Последний герой».

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Пара запланировала свадьбу на лето этого года, а пока активно путешествует. Ксения и Николай побывали на Бали, в Грузии, в Куршевеле, на Мальдивах. Сейчас у них марш-бросок по европейским странам, сообщает СтарХит.

«Я уже не знаю, где мы, потому что с утра три самолета поменяли: Милан, Вена, Сербия. Но вчерашний день был нереальным. Как же красиво на озере Комо! И как круто решить что-то спонтанно», — написала телеведущая в микроблоге.

Недавно телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на стоимость организации своей свадьбы со словами «давно в шоке». Знаменитость призналась, что ее возмущают цены на услуги. По ее словам, эксперты свадебной индустрии разделяют ее негодование и подтверждают, что ранее таких высоких расценок не было.