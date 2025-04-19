Муцениеце объяснила, почему больше не хочет получить «Оскара»

Агата Муцениеце – успешная и востребованная актриса. И тем не менее, у нее, как оказалось, есть страх оказаться за бортом. Она активно посещает пробы, но многие из них – неудачно. Об этом пишет СтарХит.

В интервью с Елизаветой Арановой Агата призналась, что ей пришлось пересмотреть свои юношеские планы.

«Мечтала стать известной знаменитой актрисой, и меня будут звать на проекты вот так: „Агата, у нас есть сценарий, давай ты будешь сниматься, ну пожалуйста“. Ничего подобного! Пока я доросла до какого-то статуса в актерстве, на пробы стали ходить все, даже самые известные актеры. То есть пробы стали супернормой жизни. И вот сейчас я сходила на 15 проб, и меня никуда не утвердили. И я такая: «Ну вот оно — путь к бомжу начался! Все!». В молодости я мечтала получить «Оскар». Но теперь я и его перехотела. Я среднестатистическая актриса, ну какой «Оскар»», — сказала звезда.

Напомним, актриса пережила непростой развод с Павлом Прилучным, с которым вместе снималась в популярном телесериале. В 2024 году поклонники впервые заговорили о возможности новых отношений в жизни Муцениеце. В качестве потенциального избранника называли Петра Дрангу, однако пара долгое время не комментировала эти предположения.