Джигурда отреагировал на украинские санкции

Никита Джигурда высказался по поводу санкций, которые ввел Зеленский против ряда российских артистов. Шоумен написал стихи по этому поводу, где сообщил, что он гордится столь высокой честью, пишет АиФ.

«Персональные санкции –как признанье заслуг перед Русью святой на года. Я за русский язык на века. Всем любви и удачи. Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов», – сказал он.

Владимир Зеленский ввел санкции против 20 российских деятелей культуры и спорта, включив в список известных артистов, музыкантов и актеров.

В санкционном списке оказались в том числе Никита Джигурда, Гарик Сукачев, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Александр Панкратов-Черный, Оскар Кучера, Юрий Куклачев, Николай Цискаридзе, Сергей Полунин и Евгений Миронов.