Бутман рассказал о своих детях, живущих за рубежом

У Игоря Бутмана трое сыновей от разных браков. Сейчас все они достаточно взрослые и все живут вне России.

Так, под давлением экс-супруги американки Донны Вудс и ее семьи Бутман подписал отказ от старшего сына Майкла.

После развода музыканта американская сторона заняла жесткую позицию по отношению к нему, препятствуя общению с ребенком. Но, когда Майкл поступил в университет искусств в Филадельфии, Игорь оказал финансовую поддержку, взяв на себя значительную долю расходов.

В браке с российской моделью Оксаной родились два мальчика – Данила и Марк. Этот союз также завершился разводом. Данила, окончил Оксфорд, сделал успешную карьеру в Великобритании. У него уже есть семья. Марик также получил образование в Англии.

Как пишет Тeleprogramma, джазмен регулярно общается с обоими сыновьями, хотя расстояние и политическая ситуация препятствуют близкому контакту. Бутман уговаривал детей перебраться в Россию, но безуспешно.

Накануне народный артист России Игорь Бутман заявил в беседе с ТАСС, что патриотические песни стоит изучать в школах. Бутман отметил, что именно в детстве «закладывается все хорошее» в людях. Он назвал патриотические композиции достойной базой для школьников.