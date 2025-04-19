Поплавская обрушилась на Урганта из-за его выступления в Израиле

Яна Поплавская резко высказалась об Иване Урганте, исполнившем со сцены на своем дне рождения «гимн Израиля». На днях телеведущий отпраздновал 47-летие в Израиле.

Поплавскую возмутило, что шоумен исполнил «гимн Израиля», переделав песню Олега Газманова «Москва». Об этом пишет издание passion.ru.

«Белый мрамор твоих синагог, / Теплый запах от свежей мацы, / Вот в ульпане закончен урок, / Ведь теперь мы — израильцы!» — такие слова прозвучали в переделке Ивана Урганта.

Поплавская заявила, что теперь не считает телеведущего патриотом России.

«Акт отчаяния Ивана Урганта. Изуродовать песню, посвященную столице России — Москве. Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище. Глумление над гимном Москвы, воззвание к Ашкелону и Эйлату — это, несомненно, верх патриотизма… для истинного израильтянина. Иван — действительно большой патриот. Но другой Родины», — констатировала Яна.

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Актриса Яна Поплавская регулярно высказывает критику в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. Под раздачу уже попали Алла Пугачева, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие артисты. Не все фолловеры поддерживают Яну. Находятся те, кто просит оставить звезд в покое, считая, что они не сделали ничего плохого. Но Поплавская убеждена, что всепрощение, к которому ее призывают, «ведет к процветанию вседозволенности».