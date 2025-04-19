Асмус рассказала о том, как отметила день рождения

Кристина Асмус после громкого скандала, когда ее отстранили от съемок в сериале «Склиф» из-за конфликта с командой, отправилась в большое путешествие по Европе.

Так, свой день рождения она отметила во Франции. Об этом она сообщила в микроблоге, пишет thevoicemag.

«На фоне переполоха Кристина Асмус улетала из страны! Да, я прилетела во Францию и отметила свой день рождения в Нормандии! Шик, шак, шок! Ночью встретила свой праздник в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", до которого наконец добралась. А уже утром отправилась в Нормандию! Нежные, чуткие и пылкие дни сейчас. Спасибо всем еще раз всем за поздравления, я в неге», — сказала Кристина.

Ранее бывшая жена Гарика Харламова призналась, что в минувшем году ей много раз делали больно. Асмус отметила, что ей на пути попадались не самые хорошие люди, но она вынесла урок и сделала соответствующие выводы.