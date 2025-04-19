Белый* подтвердил, что никогда не вернется в Россию

В июле 2022 года Анатолий Белый уехал из России. Тогда же он ушел из МХТ имени Чехова. Константин Хабенский, художественный руководитель театра, с пониманием отнесся к решению коллеги. Он даже предоставил ему возможность в любой момент вернуться на работу, пишет СтарХит.

Но Анатолий уверен, что предложением Хабенского никогда не воспользуется.

«Просто я четко знал для себя — это билет в один конец. Я в несколько более благоприятных условиях, все-таки у меня здесь и родители, и сестры-братья с семьями. А сейчас уже и большой круг новых знакомых. 30 лет я жил в Москве, даже больше. И вот, собственно, все… Теперь я там никогда жить не буду. Жалко, конечно, жалко», - признался артист в интервью зарубежным журналистам.

Ранее издание «Абзац» сообщало, что актер Анатолий Белый, покинувший Россию, принял участие в серии благотворительных концертов в Израиле, средства от которых направляются в поддержку Вооруженных сил Украины. Программа выступлений Белого включает в себя чтение стихов и прозы.

*Анатолий Белый признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ