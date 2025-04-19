Певца Шарлота исключили из списков террористов и экстремистов

Шарлот больше не террорист и не экстремист. Эдуарда исключили из соответствующего реестра Росфинмониторинга, о чем на сайте организации имеется соответствующая запись.

Против Шарлота в декабре 2023 года были возбуждены уголовные дела, связанные с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, объяснив, что совершил преступления неумышленно. Также певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения.

Отец певца организовал его защиту и была подана апелляция.

«15 апреля была апелляция, в суде не смогли доказать две статьи — 282 и 325, поэтому его исключили из реестра террористов и экстремистов. Конечно, я рад. Мы с адвокатом продолжим оспаривать заключение Шарлота», сказал он Телеграм-каналу Mash.

Как информирует РИА Новости, поводом для ареста Шарлота в свое время стали видеоролики, на которых он рвет георгиевскую ленту и наступает топчет ее. В других видео Шарлот прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием, а также сжигает паспорт.

Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

Ранее четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор певцу.