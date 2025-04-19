Самбурскую и Костюшкина заподозрили в совместном пиаре

На днях Настасья Самбурская с подругой переходили улицу на «зебре». Перед актрисой резко затормозил автомобиль, а из-за него выскочил мопед. В результате Настасья упала. Об этом звезда написала в микроблоге.

«Несколько дней назад у меня произошло событие, я вам о нем рассказывала, меня на пешеходном переходе сбил мопед. И водителем этого мопеда вот так волею судьбы оказалось был Стас Костюшкин. И он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Что я хочу сказать? Я твои извинения не принимаю», — сказала звезда.

Тем временем фолловеры вспомнили историю, как Стас Костюшкин ранее публично ругался с Давидом Макукяном, который обвинил певца в плагиате. Завершился инцидент совместным треком «Потанцевал». Многие считают, что и в ситуации с Самбурской пиар на первом месте. Теперь подписчики ждут, когда Настасья представит совместный трек с бывшим солистом группы «Чай вдвоем», сообщает издание thevoicemag.

К слову, далеко не все поверили в тот факт, что ДТП было «настоящим». Некоторые уверены, что сцена с отлетающей на капот автомобиля Самбурской — не более, чем постановка. Возможно, это просто эпизод какого-то нового клипа или фильма с участием артистки. Особенно смущает тот факт, что Настасья при ее боевом характере, даже не выразила намерения наказать Стаса за лихачество.