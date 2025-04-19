Жена Боярского рассказала о состоянии артиста

Народная артистка России Лариса Луппиан рассказала, что Михаилу Боярскому врачи порекомендовали сделать перерыв в работе в театре. А в Театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский не сыграет в спектакле «Ромео и Джульетта», в котором у него роль Эскала, герцога Вероны, пишет 5 Канал.

«Пока ему не рекомендовали играть какое-то время. Он чувствует себя нормально, уже боли нет сильной у него», — сказала Луппиан.

Напомним, что народный артист РСФСР Михаил Боярский 13 апреля упал с лестницы в театре и был госпитализирован.

По словам депутата Госдумы, сына артиста Сергея Боярского, актер не сразу обратился к медикам.

На следующий после падения день актер отыграл спектакль. А только на другой день обратился к врачам.