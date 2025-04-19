Налоговая закрыла бизнес Галустяна

Михаил Галустян так и не приступил к выпуску изданий астрологически-тарологической направленности. Еще в 2015 году артист на пару с журналистом Романом Емельяновым зарегистрировал фирму «Восьмой дом».

За десять лет в свет не вышло ни одной газеты или книги. Как информирует Телеграм-канал Mash, Галустян с партнером забросили свое ООО, а недавно его ликвидировала налоговая.

Михаил Галустян в последнее время удивляет поклонников своей физической формой: на свежих видео и фото заметно, что он не только похудел, но и подкачался. Еще в мае прошлого года в разговоре с журналистами артист признался, что сбросил 14 килограммов. Галустян рассказал, что полностью исключил из своей жизни алкоголь, кофе, мучное и сладкое.