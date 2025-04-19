Экс-участница шоу «Пацанки» задолжала почти 170 тысяч рублей

Бывшая участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева задолжала 169 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

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По информации ведомства, Колупаева задолжала по кредитам, а также устроила пьяный дебош. Всего на Колупаеву возбуждено пять исполнительных производств. Еще одно на 16 тысяч рублей за долги по кредитам было прекращено в апреле 2024 года, так как приставы не смогли найти у Колупаевой имущество, на которое можно было бы обратить взыскание.

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Отмечается, что в 2023 году Колупаева, находясь в Гатчинском городском суде Ленинградской области в состоянии алкогольного опьянения, устроила дебош, нарушая общественный порядок. За это ее оштрафовали на одну тысячу рублей.

По кредитам Колупаева задолжала более 130 тысяч рублей.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева напала на родителей с ножом под Петербургом.

Ранее сообщалось, что на участницу реалити-шоу «Пацанки» Ксению Булат в родном Нижневартовске напали две девушки.