Пугачева опубликовала редкое видео в блоге, обратившись к друзьям и врагам

Несколько дней назад Алла Пугачёва отметила день рождения — народной артистке исполнилось 76 лет. Праздник стал поводом для певицы записать обращение в личном блоге. Звезда поблагодарила за поздравление поклонников и «врагов», отметив, что чем больше ей лет, тем больше сообщений она получает.

По словам Пугачёвой, к ней на день рождения приехали друзья из разных стран, кто-то даже помог организовать праздник. Кроме того, артистка сказала, что видит плюсы в негативных комментариях в её адрес.

«Спасибо моим поклонникам и врагам. Вы мне позволяете эту жизнь разукрасить разными красками. А я, конечно, внутри художник, и эта картина меняется постоянно. И мне очень интересно, как жизнь её дальше нарисует», — высказалась Алла Борисовна.

Напомним, народная артистка уже некоторое время живёт на Кипре с мужем и детьми. Не так давно соседи Аллы Пугачёвой из деревни Грязи с ужасом вспомнили, как ранее проходили её дни рождения.