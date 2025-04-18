«Это не лечится»: певица Слава рассказала о серьезной болезни

Певица Слава попробовала себя в новом амплуа. Исполнительница хитов «Попутчица» и «Одиночество» стала ведущей премии «Шансон года». Впрочем, своей работой артистка осталась недовольна. За кулисами Слава призналась: ей очень мешала врожденная болезнь.

Слава однажды уже была ведущей. Первый блин, как говорят в народе, комом не оказался. На сей раз все пошло по-другому.

- Сегодня было гораздо сложнее, - объяснила Слава. - Мне дали очень большой текст. А с моей дислексией это очень сложно. Я не справилась с задачей совершенно и очень переживала. Если у тебя есть болезнь, которую ты не можешь побороть, быть ведущей - очень тяжело.

Дислексия – это особенность работы мозга, которая связана со сложностями в обучении чтению и письму. При этом недуге возникают проблемы с чтением вслух и про себя, беглостью чтения, а также пониманием прочитанного.

- Это у меня врожденное, - объяснила артистка и заявила, что болезнь не лечится.

Слава говорит: она продолжила развивать себя в качестве ведущей, потому что первый опыт оказался успешным. По словам звезды, тогда все было по-другому.

- Первый раз у меня все получилось хорошо, потому что мне дали очень короткие фразы, которые нужно было произносить, - объясняет артистка. - А сейчас мне дали огромный блок текста. Я, конечно, опростоволосилась. Читать не могу долгие фразы - мне нужно их раскладывать на небольшие тексты.

Артистка говорит, что ее в непростой ситуации выручал Александр Маршал, который на «Шансон года» стал ее соведущим. «Сашу я знаю очень давно. Он мне очень сильно помогал», - не стала отрицать Слава.