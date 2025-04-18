Shaman ответил на провокационный вопрос журналистки

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, скрывал присутствие главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной на премии «Шансон года». Об этом сообщает «Ура.ру».

Во время церемонии вручения премии «Шансон года» Дронов исполнил несколько песен — в это время Мизулина ждала его за кулисами. При этом о ее визите на мероприятие не было известно заранее.

После своего выступления Дронов проводил Мизулину в комнату отдыха, и только после этого пошел в зону прессы. Там одна из журналисток спросила любимое женское имя исполнителя.

«Екатерина», — ответил Shaman.

Ранее Дронов прокомментировал санкции, которое в его отношении ввел Владимир Зеленский.