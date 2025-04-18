Волочкова раскрыла один запрет, касающийся свадьбы дочери

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери Ариадны не пустят гостей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Свадьба Ариадны состоится 26 апреля в особняке Мясникова. По словам Волочковой, планируется «королевское» торжество, как когда-то было у самой балерины. При этом сама Ариадна, как уточнила Волочкова, выбрала свадьбу «в стиле Гэтсби».

«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен», – заявила Волочкова.

Балерина объяснила, что такое решение было также принято по просьбе дочери — на праздник придут только родные и друзья. Представителей СМИ на торжество тоже не пустят, но Волочкова вместе с дочерью будет готова поговорить с журналистами «у парадной лестницы» в день свадьбы.

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