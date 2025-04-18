Волочкова раскрыла один запрет, касающийся свадьбы дочери

Андрей Дуванов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери Ариадны не пустят гостей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Волочкова раскрыла один запрет, касающийся свадьбы дочери
© РИА Новости

Свадьба Ариадны состоится 26 апреля в особняке Мясникова. По словам Волочковой, планируется «королевское» торжество, как когда-то было у самой балерины. При этом сама Ариадна, как уточнила Волочкова, выбрала свадьбу «в стиле Гэтсби».

«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен», – заявила Волочкова.

Балерина объяснила, что такое решение было также принято по просьбе дочери — на праздник придут только родные и друзья. Представителей СМИ на торжество тоже не пустят, но Волочкова вместе с дочерью будет готова поговорить с журналистами «у парадной лестницы» в день свадьбы.

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