Блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 миллионов рублей

Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 54 миллионов рублей, ее счета могут заблокировать. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Отмечается, что точная сумма долга Аветисян составляет 54 миллиона 823 тысяч 25 рублей. Блогеру могут заблокировать счета.

Известно, что Аветисян является не только визажистом и инлюенсером, она также зарабатывает на продажах собственного бренда косметики и курсах по макияжу. До марта 2024 года блогер осуществляла свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а затем зарегистрировала ООО «Бьюти Академия», которое специализируется на образовательной деятельности.

Гоар Аветисян показала фигуру в нижнем белье

За первый год работы компании выручка составила 67 миллионов рублей, а чистая прибыль — 19 миллионов рублей.

Напомним, что в сентябре 2024 года Аветисян оказалась в центре скандала из-за обвинений подписчиков в обмане. Блогер продавала своей аудитории секрет быстрого похудения на своем примере, однако позже выяснилось, что сбросить вес ей удалось благодаря пластической операции.