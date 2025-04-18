Блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 миллионов рублей
Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе более 54 миллионов рублей, ее счета могут заблокировать. Об этом сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что точная сумма долга Аветисян составляет 54 миллиона 823 тысяч 25 рублей. Блогеру могут заблокировать счета.
Известно, что Аветисян является не только визажистом и инлюенсером, она также зарабатывает на продажах собственного бренда косметики и курсах по макияжу. До марта 2024 года блогер осуществляла свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а затем зарегистрировала ООО «Бьюти Академия», которое специализируется на образовательной деятельности.
Гоар Аветисян показала фигуру в нижнем белье
За первый год работы компании выручка составила 67 миллионов рублей, а чистая прибыль — 19 миллионов рублей.
Напомним, что в сентябре 2024 года Аветисян оказалась в центре скандала из-за обвинений подписчиков в обмане. Блогер продавала своей аудитории секрет быстрого похудения на своем примере, однако позже выяснилось, что сбросить вес ей удалось благодаря пластической операции.