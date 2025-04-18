Бывшая жена Аршавина перенесла 12 операций на нос

Модель и бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что перенесла 12 операций на нос. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети Казьминой.

Напомним, что после развода с Аршавиным у Казьминой начались серьезные проблемы со здоровьем — аутоиммунное заболевание стало причиной того, что у женщины оказался разрушен нос.

Как рассказала Казьмина, на восстановление лица ей потребовалось 2,5 года. За это время она перенесла более 12 операций, но даже этого оказалось мало — Казьмину ждет еще несколько коррекционных процедур.

«Были сначала тяжелые операции, сложные, так как не было ничего из того, что можно было сделать. <...> Сейчас остались коррекционные операции, что не может не радовать», — рассказала она перед очередной операцией.

Ранее Наталья Штурм показала, как теперь выглядит Алиса Казьмина.