Друг Андрея Губина рассказал о самочувствии певца

Друг саунд-продюсера Тараса Ващишина рассказал о самочувствии Андрея Губина изданию «Абзац». После новостей о том, что певец Андрей Губин возобновляет карьеру после 19-летнего перерыва в 2024 году, поклонники радовались недолго. Спустя несколько месяцев артист отменил своё долгожданное возвращение на сцену из-за резкого ухудшения здоровья.

Приятель Губина признался, что Андрей не любит, когда его беспокоят. Поэтому исполнитель хита «Зима-холода» звонит только тогда, когда сам хочет поговорить, и избегает темы здоровья.

«Он всегда звонит сам. В последний раз общались месяца три назад», — поделился Ващишин. Друг Губина отметил, что звезда 1990-х и 2000-х годов чувствует себя как и прежде. «У него всё по-старому», — объяснил Тарас.

Ранее тяжелобольной Андрей Губин откровенно рассказал Super о своем самочувствии. По словам артиста, с его проблемами «лежат дома».