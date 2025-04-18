Макаревич* грубо высказался о россиянах

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что не даст концерт в России. Журналист задал несколько вопросов артисту, когда тот шел на свое выступление. Беседа получилась эмоциональной. Кадры публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

После отъезда из России певец стал часто негативно высказываться в адрес страны. В одном из интервью он позволил себе оскорбительные рассуждения.

«И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни», – говорил о россиянах Андрей*.

При этом Макаревич* заявлял, что даст концерт в Киеве. Он подтвердил свои слова в беседе с журналистом. Когда его еще раз спросили о России, он был краток.

«В России не дам. Я не хочу их видеть», – сказал артист.

После еще одного вопроса Макаревич* нецензурно послал представителя прессы и спешно ушел.

Макаревич прояснил свою позицию по Крыму

Ранее мы писали о том, что критикующий РФ Андрей Макаревич* выступит на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ