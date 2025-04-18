Волочкова прокомментировала новости о продаже квартиры из-за долгов

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения о продаже квартиры в Санкт-Петербурге. Как пишет Super.ru, она опровергла, что ищет покупателей на свою недвижимость.

Ранее СМИ сообщили, что Волочкова накопила задолженность по коммунальным услугам в 130 тысяч рублей за свою петербургскую квартиру. Из-за этого она якобы решила от нее избавиться.

«Никаких долгов у меня нет перед этим ЖКХ в моей квартире в Санкт-Петербурге на Итальянской улице. Я квартиру свою не продаю», — прокомментировала балерина этот слух.

Она добавила, что ЖКХ несколько лет назад затопило ее жилплощадь во время капремонта. Волочкова обратилась в суд и выиграла компенсацию в размере 5 млн рублей, однако деньги ей так и не отдали.

Также балерина считает, что слухи о продаже недвижимости выгодны тому, кто хочет отвлечь внимание от свадьбы ее дочери Арианды. Мероприятие пройдет 26 апреля. Волочкова подчеркнула, что у нее есть предположения, «кому это выгодно».