Бородина сравнила рестораны Италии с московскими

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на рестораны Италии. По словам звезды «Дома-2», на отдыхе ей едва ли удаётся найти заведения с вкусной едой. В запрещённой соцсети она опубликовала сторис, в которой призналась, что в Москве итальянская кухня ей нравится куда больше, чем в самой Италии.

«В Италии я мало где вкусно ем. Наткнуться на пасту, которая „отрыв башки“ — это только у итальянцев дома, кто супер готовит, либо какой-то старый итальянский ресторанчик, где работает вся семья, и там готовка невероятная. Я могу по пальцам пересчитать вкусные рестораны», — таким мнением поделилась Бородина.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась на приступ во время длительного перелёта.