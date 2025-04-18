Киркоров показал кулич за 100 тысяч рублей

Филипп Киркоров показал кулич за 100 тысяч от ресторатора Дениса Симачева. Певец похвастался пасхальным десертом в соцсети.

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Накануне Пасхи дизайнер и ресторатор Денис Симачев представил авторский кулич с начинкой «дубайский шоколад». Стартовая цена выпечки составляла 15 000 рублей, затем она увеличилась до 25 тысяч. Однако после того, как кулич приобрел Филипп, дизайнер повысил стоимость до 100 тысяч.

«Долго объяснять. С сегодняшнего дня 100 000 рублей», — лаконично высказался Денис.

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К слову, Филипп остался в восторге от выпечки, которая крутится на праздничной платформе и украшена свежими ягодами. По словам певца, он — поклонник Дениса. Артист покупает не только его блюда, но и одежду.

«У меня вся его коллекция, все его футболки, ремни. А твоим искусством мы насладимся в Пасху, когда ко мне придут близкие друзья», — высказался артист.

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