Кэти Перри судится с Кэти Перри из-за имени

Австралийский дизайнер одежды Кэти Перри подала иск в суд против американской певицы Кэти Перри. Как сообщает New York Post, она обвинила свою тезку в нарушении авторских прав.

Австралийка выпускает одежду под собственным именем. Она обвинила американскую исполнительницу в нарушении прав на собственную торговую марку. По информации газеты, конфликт между двумя Перри возник в 2009 году, спустя год после выхода дебютного сингла певицы. Утверждается, что тогда представители Перри обращались к дизайнеру с предложением договориться об использовании схожих имен и фамилий, на что она ответила отказом.

Дизайнер одежды утверждает, что свой бренд она запустила в 2006 году, на протяжении всего следующего года работала над ним и в 2009 году официально зарегистрировала его. По словам Перри, это случилось до того, как ее тезка добилась популярности среди австралийцев.

Само дело рассматривалось в австралийских судах свыше пяти лет и имело неоднозначные результаты. Так, в 2023 году дизайнер выиграла процесс, но через год апелляционный суд отменил это решение. NYP уточняет, что теперь Верховный суд Австралии пересмотрит дело. Он предполагает, что при вынесении решения апелляционный суд мог полагаться «на ложную предпосылку о славе», что угрожает местным брендам Австралии.