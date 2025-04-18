Невестка Валерии заболела на 39-й неделе беременности

Лиана Шульгина проснулась со слабостью и болью в горле на 39-й неделе беременности. Блогер отметила, что её дочь Селин тоже неважно себя чувствует. Девочка жаловалась на насморк и температуру. Невестка Валерии приняла решение посетить врача и вышла на связь с подписчиками из клиники, где ей поставили капельницу.

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«Была сейчас у врача — у нас с малышом всё хорошо! Он уже опустился, но пока ещё ждём «дня икс». Мне сегодня гораздо лучше, чем вчера», — поделилась девушка.

Лиана отметила, что горло больше не болит, температуры нет, а значит — организм справляется. По результатам анализа медики посоветовали беременной «прокапать железо перед родами» и поставили капельницу прямо в дневном стационаре.

«Так приятно, когда после нескольких тревожных дней всё налаживается. Теперь главное — сохранять спокойствие и набираться сил перед главным событием», — подытожила Шульгина.

Ранее Лиана показала трогательную реакцию свекрови и Иосифа Пригожина на её вторую беременность. В личном Telegram-канале девушка опубликовала видео, на котором Валерия и Иосиф впервые узнают о том, что у Лианы и Арсения (сына артистки от первого брака) будет ещё один ребёнок.