Shaman ответил на санкции Зеленского словом из трех букв

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный под псевдонимом Shaman, обрадовался новости о том, что Владимир Зеленский ввел против него санкции. Своей реакцией он поделился с ТАСС.

"Ура!" - сказал собеседник агентства.

18 апреля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (Совбез) о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали, в частности, Александр Розенбаум, Ирина Апексимова, Николай Цискаридзе, Юрий Куклачев, Егор Кончаловский, Гарик Сукачев.