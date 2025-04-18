Лазарева* пошутила об исключении «Талибана»** из списка террористических организаций

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поиронизировала над приостановкой запрета на деятельность «Талибана» (на текущий момент движение все еще остается в списке террористических организаций) в России и его исключением из списка террористических организаций. Пост на эту тему она разместила в Telegram-канале.

Лазарева репостнула мем, на котором изображены сидящие у подъезда бабушки и талибы с оружием в руках.

«Сразу видно, что вы хорошие ребята, не то, что эта Танька Лазарева из второго подъезда», — гласит надпись на изображении. «Потому что я из первого подъезда», — пошутила телеведущая, комментируя мем.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов объяснил преимущество решения сменить статус «Талибана» в России. По его словам, такая мера снимает препятствия на пути нормализации отношений Москвы и Кабула.

17 апреля стало известно, что Верховный суд РФ приостановил действие запрета движения «Талибан» в России. В Генпрокуратуре добавили, что движение также исключено из списка террористических организаций.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

** признана террористической организацией в России.