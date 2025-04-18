Петросяна смутили «домогательства» певицы Славы

Юморист Евгений Петросян смутился предложению певицы Славы (Анастасия Славенская) уйти от жены Татьяны Брухуновой и жениться на ней. Об этом сообщает «Абзац».

Ранее Слава в своих соцсетях заявила, что Петросяну следует «бросить швабру» и жениться на ней или ее сестре Елене. Юморист сказал, что не готов ответить на это предложение.

«Я даже не хочу отвечать на такие вопросы», – коротко прокомментировал это Петросян.

Напомним, что Слава аргументировала свое предложение тем, что больше подходит юмористу по возрасту. Славенской сейчас 44 года, Брухуновой — 36 лет, а самому юмористу — 79. Слава два года назад рассталась с на тот момент 70-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была в отношениях больше 18 лет.