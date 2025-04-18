Костенко пожаловалась на хейтеров в Госдуме

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов приняли участие в круглом столе по укреплению института семьи и уменьшению числа разводов в Госдуме. Во время обсуждения блогерша пожаловалась на хейтеров, которые ее атаковали после рождения детей. Видео публикует NEWS.ru.

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Анастасия отметила, что получала большое количество оскорблений от пользователей. Хотя сама она не понимает, чем заслужила негатив.

«Я столкнулась с таким негативом — ''рожалка''. И это я выбрала вам более-менее приличное слово. Я поняла, что с этим что-то нужно срочно делать. Почему женщина, которая счастлива, которая хочет, как можно больше дать жизней, почему вдруг это что-то постыдное и наше общество чурается этого?» - выступила Костенко.

Кроме того, Анастасия подчеркнула, что многие родители сталкиваются со стрессом, поэтому она предложила обязать россиян посещать психологические центры. По ее словам, с Дмитрием они тоже проходили через кризисы в отношениях после рождения детей, но смогли со всем справиться.

Ранее Дмитрий Тарасов публично назвал Анастасию Костенко ленивой.