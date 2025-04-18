Седокова высказалась о смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова дала первое интервью после трагической гибели своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, в котором она рассказала, что поступок экс-супруга стал для нее огромным горем, с которым она не может справиться до сих пор. Ее слова приводит Teleprogramma.org.

Как заметила артистка, она переживала самый сложный период в своей жизни, и потеря дорогого ей человека, стала для нее огромным испытанием.

Седокова признается, что потеря любимого человека, который был для нее очень важен, стала для нее огромным горем, несмотря на то, что у них «было сложно все».

По словам певицы, ее «атаковало» огромное количество журналистов, которые хотели и до сих пор хотят взять у нее интервью. В ответ на это артистка говорит только то, что она не может ничего рассказать прессе, поскольку сама еще не понимает, что произошло.