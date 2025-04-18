Волочкова ответила на слухи о продаже квартиры из-за долгов

Сегодня появилась информация о том, что Анастасия Волочкова продаёт свою роскошную квартиру в центре Санкт-Петербурга на Итальянской улице. Причиной продажи стало якобы то, что балерина не в силах погасить накопившиеся долги по ЖКХ в размере почти 130 тысяч рублей. В разговоре с Super заслуженная артистка РФ прокомментировала слухи о продаже квартиры за ни много ни мало 165 миллионов рублей.

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Балерина опровергла эти сведения, заявив, что квартиру на Итальянской она не продаёт — та дорога ей как память. Как призналась сама Анастасия, недвижимость она получила в подарок от Сулеймана Керимова. Артистка подозревает, что ложная информация пошла от агентства, через которое пару лет назад она подумывала сдать жильё, но в последний момент поменяла своё решение, а вот фотографии остались.

Что касается долгов по ЖКХ, то здесь, судя по всему, история запутанная. Волочкова давно судится с представителями коммунальных служб после того, как пару лет назад её роскошная квартира была затоплена. «Я отсудила у этой ЖКХ пять миллионов рублей. Решение суда в силу вступило год назад примерно. Потом пару дней назад основное решение. Понимаете, они [после первого решения суда] подали апелляцию, ну были несогласны. Вы же знаете, что такое ЖКХ», — объяснилась Анастасия, подчеркнув, что никаких долгов у неё нет, она исправно вносит сумму в размере 21 тысячи рублей. А вот те самые пять миллионов рублей ей так и не выплатили.

«Если есть долги, то как можно продать квартиру? Это невозможно. Откуда вообще это всё идёт? Я в недоумении. Это неправда. Ничего я не продаю. И никаких долгов нет. Откуда они эти цифры взяли, 130 тысяч рублей?» — возмутилась балерина.

Она уверена, что всему виной недоброжелатели, которые хотят отвлечь внимание от роскошной свадьбы дочери Волочковой Ариадны.