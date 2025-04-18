Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс разводятся после 25 лет брака

В этом году Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс празднуют 25-летие брака. Изначально в их союз многие не верили, ведь разница в возрасте составляет четверть века. Несмотря на это, супруги были вместе в горе и радости, пережили онкологию Майкла и алкоголизм Кэтрин, а также воспитали двоих детей.

Тем сенсационнее прозвучала новость, что актеры готовятся к разводу. Как передает RadarOnline со ссылкой на людей из близкого окружения пары, Кэтрин и Майкл "тайно расстаются" и "тихо делят имущество". Якобы они обо всем уже договорились, развод дело времени.

Называется несколько причин. В сентябре Дугласу исполнится 81 год, и для 55-летней Зеты-Джонс возраст мужа стал настоящей проблемой.

"Он выглядит более хрупким, чем когда-либо, и он не так быстро соображает и не так подвижен, как раньше, и это стало проблемой для Кэтрин, которая стала для него скорее сиделкой, чем женой, и она расстроена", - сообщил знающий человек.

В окружении пары говорят, что актриса задвинула свою карьеру на второй план из-за заботы о муже.

"Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в кино и работать с интересными людьми, а Майкл не может угнаться за ней. Вместо этого он сидит дома и беспокоится о том, что происходит в мире. Для них это просто печальная ситуация", - рассказал источник.

Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с 80-летним мужем Майклом Дугласом

Кроме того, Кэтрин и Майкл решили продать часть своей недвижимости. В 2018 году они выставили на продажу комплекс на Бермудских островах. Три года спустя актеры решили избавиться от пентхауса в Нью-Йорке, но потом передумали. Они также пытались продать свой дом на Майорке, а также поместье в северной части штата Нью-Йорк.