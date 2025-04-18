Гудкова призвали проверить на иностранное финансирование вслед за Ургантом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросит проверить комика Александра Гудкова на наличие иностранного финансирования. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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В 2024 году общественные организации уже обращались в Минюст с просьбой признать Гудкова иноагентом, ссылаясь на его критические высказывания о специальной военной операции и зарубежные выступления. Однако Александр по-прежнему хоть и не получает работу в России, но не является иностранным агентом. Недавно же он дал концерт в Израиле вместе с Иваном Ургантом, на котором «помянул» Дмитрия Хрусталева, поддерживающего детей Донбасса. И на это шоу обратил внимание Виталий Бородин.

Глава ФПБК заявил, что подготовит обращение с просьбой еще раз проверить деятельность комика Гудкова.

«Еще раз попросим [признать иноагентом]. Сегодня подготовим обращение, чтобы проверили», - отметил Виталий Бородин.

Напомним, что Минюст начал проверку деятельности Ивана Урганта после обращения депутата Госдумы фракции «Справедливая Россия — За правду» Николая Новичкова, который указывал на бизнес телеведущего во Франции.

Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента

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