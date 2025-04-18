Бывшего мужа Пелагеи Телегина разыскивают из-за многомиллионных долгов

Бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина разыскивают судебные приставы, пишет «Газета.Ru». По информации наших коллег, у мужчины многомиллионные долги. Уточняется, что Никулинский районный суд отправил исполнительный лист хоккеисту почти на шесть миллионов рублей. Кроме того, у спортсмена висит огромный долг в 66 миллионов рублей по иску экс-супруги.

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Напомним, Иван Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 по 2020 год. После развода экс-возлюбленные обещали сохранить хорошие отношения ради дочери Таисии. Однако на данный момент общение певицы и хоккеиста не назвать дружеским. Уже несколько лет между ними идут судебные разбирательства.

Ранее Пелагея рассказала, как на фоне скандалов и судов родителей чувствует себя её 8-летняя дочь.