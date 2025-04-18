Лолита обматерила ветеранов Донбасса

Певица Лолита Милявская записала видео с нецензурной бранью в адрес «Союза добровольцев Донбасса» и опубликовала его в своем Telegram-канале.

На видео исполнительница зачитывает жалобу организации, которая добивалась отмены ее выступления в Ижевске. Авторы обращения обвинили певицу в непристойном поведении и потребовали у директора концертной площадки не разрешать ей петь в городе.

После прочтения всех претензий в свой адрес Лолита заявила, что хочет извиниться перед активистами, а затем стала использовать ненормативную лексику, чтобы выразить свои эмоции. Она добавила, что хочет чтобы в следующий раз общественники писали такие запросы с указанием личных данных, чтобы она могла подать на них в суд за клевету.

Лолиту сравнили с людьми, которые копят гнев перед Судным днем

Ранее сообщалось, что Лолите Милявской пришлось отменить выступление в Ижевске, намеченный на 21 апреля, из-за сопротивления Совета отцов Удмуртии, напоминает НСН.