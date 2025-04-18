Лолита получила копию доноса, из-за которого сорвался концерт в Ижевске

Лолита Милявская получила копию доноса, из-за которого сорвался концерт в Ижевске. Певица рассказала о документе в соцсети.

Лолита продолжает сталкиваться с отменой после «голой» вечеринки. На днях сорвался ее концерт в Ижевске, на который были проданы почти все билеты, из-за анонимной жалобы. Как выяснилось, Лолите удалось получить документ. Она зачитала текст обращения на камеру, перечислив все обвинения в ее адрес. Составитель упомянул, что певица является гражданкой Израиля, принимает участие в провокационных мероприятиях и неуважительно относится к россиянам.

Более того, в доносе сказано, что артистка не занимается благотворительностью, хотя Лолита регулярно рассказывает о помощи нуждающимся. В конце документа был призыв к извинениям перед россиянами.

По словам Лолиты, она собирается разбираться с обидчиком и подаст иск о клевете. Певица подчеркнула, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, которые ей приписывают.

«Недоносок! Я не знаю, кто ты такой, но подписывай документ в следующий раз, чтобы я могла ударить тебя прямо в суде и получить за это 15 суток. УК РФ Статья 128.1. Клевета. Наказание от 1 млн до 5. Собирайте деньги», — возмутилась она.

Концерт певицы Лолиты в Ижевске отменен после жалоб общественников

Ранее певица Лолита после отмены концертов заявила, что находится «в завязке» 2 года. Подробности читайте в этой новости.