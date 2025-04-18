62-летняя мать Гарика Харламова показала фигуру в купальнике

Мать Гарика Харламова впечатлила подтянутой фигурой на свежих фото с отдыха. Наталья отправилась на Канарские острова, откуда поделилась эффектными пляжными кадрами — мать шоумена снялась в природном заповеднике Дюны Маспаломас в купальнике.

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«Жара», — подписала она публикацию в запрещённой сети.

По профессии Наталья Игоревна экономист. С отцом своего первенца она рассталась, когда мальчику исполнилось девять лет. Интересно, что при рождении будущего комика назвали Андреем, однако спустя три месяца новорожденному дали имя Игорь — после смерти отца Натальи Игоревны.

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© соцсети

С раннего возраста женщина уделяла большое внимание всестороннему развитию сына: он занимался плаванием, боевым ушу, а также учился в музыкальной школе по классу фортепиано. А уже в подростковом возрасте Игорь переехал к отцу в США, где начал осваивать актёрское мастерство. В конце 1990-х он вернулся в Москву, к матери и младшим сёстрам.

Сегодня Наталье Харламовой 62 года, у неё трое детей. В 1999 году у неё родились дочери-двойняшки — Екатерина и Алина. Алина окончила Высшую школу экономики, а Екатерина получила образование на сценарно-киноведческом факультете ВГИКа. Наталья с гордостью говорит о своих детях и радуется, что несмотря на большую разницу в возрасте, между ними сложились по-настоящему тёплые и близкие отношения.

На днях Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки — комику пришлось обратиться ко врачам с довольно необычной жалобой.