Волочкова продает свою шестикомнатную квартиру из-за долгов

Балерина Анастасия Волочкова решила расстаться с шестикомнатной квартирой в Санкт-Петербурге, задолжав коммунальщикам 127 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, за квартиру на Итальянской улице площадью 196 квадратов балерина рассчитывает получить 165 миллионов рублей. При этом у артистки есть долг за коммунальные услуги в размере 127 630 рублей, который она обязана погасить по решению суда.

В отделке квартиры использованы венецианская штукатурка и эксклюзивная роспись интерьера. Также есть камин и дорогая мебель. Помимо этого: потолки высотой 3 метра, гостевая спальня с гостевым туалетом, а также кабинет-библиотека, хозблок и спортивная комната.

«На квартиру уже есть потенциальный покупатель, готовый заключить сделку в ближайшие дни. Ранее балерина пыталась продать квартиру 14 лет назад, но тогда она запросила за нее более 200 миллионов рублей», - отмечает канал.

Затруднения оплатой коммунальных услуг есть у Анастасии Волочковой не только в Санкт-Петербурге. В Москве за ее квартирой в Петровском переулке числится долг почти 67 тысяч рублей.

Суд в Москве взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам

Ранее Волочкова сообщила, что решила отказаться от благотворительных выступлений из-за постоянной критики в свой адрес. На этом неудачи балерины не закончились. Через какое-то время она сообщила, что ей пришлось обратиться к врачам из-за проблем с суставами.