Суд отказался запрещать певице Лободе исполнять хит «К черту любовь»

Истринский суд Московской области вновь отказался удовлетворить иск композитора Олега Влади о запрете Светлане Лободе исполнять песню «К черту любовь», несмотря на заявление истца о неприемлемости направления средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Истринский суд Московской области рассматривал иск композитора Олега Влади против певицы Светланы Лободы и ООО «Лобода мьюзик», сообщает ТАСС.

Влади требовал признания договора о передаче авторских прав незаключенным и запрещения Лободе исполнять песню «К черту любовь». Композитор указывал, что Лобода направляет доходы от исполнения песни на поддержку Вооруженных сил Украины, что для него неприемлемо.

Суд, однако, постановил, что договоры между Влади и Лободой заключены надлежащим образом, и не нашел оснований для их расторжения или запрета исполнения песни. Отмечается, что Лобода исполняла «К черту любовь» с согласия композитора, но когда певица заявила о поддержке Украины, Влади попытался отозвать это согласие, что было проигнорировано.

Это уже второе дело, в котором Влади пытается запретить Лободе исполнять песню. Ранее суды первой и апелляционной инстанций отказали ему в удовлетворении иска, но кассационная инстанция вернула дело на пересмотр. Истринский суд вновь отказал Влади.

Напомним, в 2023 году украинская певица Светлана Лобода в интервью Би-би-си в Лондоне заявила, что не намерена отказываться от песен на русском языке якобы из-за огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией. Лобода также анонсировала новую песню на русском языке, что вызвало критику украинцев в соцсетях.

Между тем позднее в Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию.