Телезвезда раскрыла многомиллионную сумму трат на лечение загадочного заболевания

Бывшая звезда шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл раскрыла многомиллионную сумму трат на лечение. Об этом она рассказала в интервью изданию US Weekly.

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По словам Глэнвилл, за последние два года она потратила более 113 тысяч долларов США (чуть больше девяти миллионов рублей), на лечение загадочного заболевания, которое вызвало деформацию лица и боли в теле.

Телезвезда уточнила, что у нее появились болезненные опухоли, которые сосредоточены в области шеи, скул и горла. По словам телезвезды, несмотря на многочисленные обследования — КТ, МРТ, УЗИ и консультации ведущих специалистов, никто из врачей не смог выявить причину того, что с ней происходит.

Глэнвилл добавила, из-за болезни она вынуждена большую часть времени проводить дома, что заставляет ее чувствовать себя одинокой и жалкой.

Ранее Глэнвилл пожаловалась на симптомы загадочной болезни. В частности, она сообщила, что стала ощущать неприятный вкус во рту, а на шее у нее возникли болезненные образования.