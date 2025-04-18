Умер советский кинорежиссер Руслан Шахмалиев

17 апреля ушел из жизни член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев.

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Постановщика не стало на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Руслан Шахмалиев родился в 1937 году, в 1962-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал режиссером на студиях "Азербайджанфильм", "Азербайджантелефильм", "Леннаучфильм", на Ашхабадской студии кинохроники, Центральном Телевидении, в ТО "Экран".

Шахмалиев - постановщик нескольких десятков научно-популярных и других документальных фильмов, среди которых проекты "Дружбе крепнуть", "Русская кухня", "Песня бегущей воды", "Муслим Магомаев", "Поющая земля", "Фут под килем", "Земля-космос-обратная связь" и многие другие.

Причина и обстоятельства смерти режиссера не называются.