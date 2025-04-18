«Не совсем честна с нашей страной». Бородин сообщил, что Ани Лорак проверили

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что певицу Ани Лорак проверили. Он считает, что переоформившая украинский паспорт артистка «не совсем честна с нашей страной».

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Комментарий главы ФПБК приводит издание «Абзац».

По мнению Бородина, певица «сидит на двух стульях».

«Обновила документы на всякий случай, боясь, что из России ей тоже придётся бежать… Мы проверили её, но не мешало бы проверить тщательнее», - рассказал Бородин.

Он считает, что сменой документа артистка «готовит себе запасной аэродром». Бородин призвал певицу принять решение: остается ли она с нашей страной или нет.

«Ани Лорак совершает большую ошибку. Она уже зашла не в ту дверь. Это говорит, что она не совсем честна с нашей страной», - сказал глава ФПБК.

Ранее сообщалось, что артистка ездила в Гурзию или Армению переоформлять документы, так как посольства Украины в РФ нет. Данные нового документа она отправила в ФНС. В паспорте у Лорак нет отчества – их теперь не указывают в украинских паспортах.