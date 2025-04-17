Жена Игоря Вдовина указала Волочковой на ее ошибки

Жена Игоря Вдовина Елена Николаева появилась на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке ее окружили журналисты. Всех интересовало одно — не желает ли телеведущая ответить на выпады Анастасии Волочковой.

Оказалось, что Николаева даже и не знает, что о ней говорили в последние недели.

"Я просто не читаю про это. Но вот выхожу на красную дорожку и не могу избежать разговоров об этом. Я обычно узнаю от журналистов, что там происходит", — поделилась Елена.

Телеведущей объяснили, что недавно экс-прима Большого театра заявила, что жена Игоря Вдовина перестала вмешиваться в подготовку свадьбы Ариадны Волочковой только из-за того, что девушка якобы провела серьезную беседу с мачехой. При этом Анастасия говорила о Елене довольно резко. Николаева на это ответила, что не хочет скандалить, и обратила внимание, что Волочковой следовало бы раньше озаботиться судьбой наследницы.